I reduci della Juve non convocati in Nazionale al lavoro alla Continassa

Prosegue al JTC il lavoro dei bianconeri che non sono partiti con le rispettive Nazionali (tra i giocatori impegnati in Nazionale ieri in campo McKennie, oggi tocca a Cuadrado, Bentancur, Arthur e Danilo).

Dopo la ripresa di ieri, la seduta di questa mattina è stata divisa in due parti: inizialmente il gruppo di giocatori a disposizione di Mister Andrea Pirlo ha svolto un lavoro di forza in palestra, successivamente è sceso in campo per un nuovo focus su esercitazioni tecniche e tattiche.

Domani si tornerà in campo al mattino per una nuova giornata di lavoro.