LaLiga al via. Messi, Hazard, Joao Felix: ecco il torneo delle stelle

Le giocate di Messi, l'attesa di Hazard, la solita grinta del Cholo Simeone e il talento emergente di Joao Felix: signore e signori, si riaccendano le luci su LaLiga. Lo spettacolo sta per iniziare, alle ore 21 saranno i campioni di Spagna in carica ad aprire le danze: palcoscenico lo stadio "San Mames", riflettori puntati su uno scopiettante Athletic Bilbao-Barcellona, due compagini che nell'ultima stagione si sono annullate sia all'andata che al ritorno. E ovviamente saranno le due di Madrid le avversarie che proveranno a intralciare la corsa di Suarez e compagni verso l'ennesimo trionfo: il Real domani farà visita al Celta Vigo del guastafeste Iago Aspas; l'Atletico domenica affronterà la sorpresa dello scorso anno, quel Getafe arrivato addirittura a due punti dall'incredibile qualificazione in Champions League.

In seconda fila. Alle spalle delle big, Siviglia, Valencia ed Espanyol sembrano le più accreditate per disputare un grande campionato. E la prima giornata vedrà di fronte proprio la squadra di Lopetegui e i Periquitos, la cui stagione è già iniziata con i turni preliminari di Europa League. Il Valencia, invece, affronterà la Real Sociedad.

Le altre. Il neo-promosso Maiorca se la vedrà in casa contro l'Eibar, mentre l'Osasuna partirà dalla trasferta in casa del Leganes. Il Villarreal, altra compagine in attesa di riscatto, ospiterà il Granada. Interessanti anche le sfide di domenica Betis-Valladolid e Alaves-Levante. "La competizione più emozionante del mondo - come scrive il sito ufficiale de LaLiga - sta per iniziare"

IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA:

Oggi:

Ath.Bilbao-Barcellona

Domani:

Celta Vigo-Real Madrid

Valencia-Real Sociedad

Maiorca-Eibar

Leganes-Osasuna

Villarreal-Granada

Domenica:

Alaves-Levante

Espanyol-Siviglia

Betis-Valladolid

Atletico Madrid-Getafe