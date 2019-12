Roma, due ritorni per non pensare a Zaniolo

Soffrire, rischiare, ma vincere. La Roma riesce ad avere la meglio su uno degli avversari più in forma del campionato, battendo l’Hellas Verona in trasferta nonostante ultimi minuti di gioco travagliati e conquistando in maniera meritevole la quarta piazza del campionato in solitaria....