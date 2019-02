Libero - Juve bond, potrebbe esserci l'idea di vendere il club?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Agnelli potrebbe pensare di vendere la Juventus? È uno dei possibili scenari dietro la scelta di emettere il primo bond nella storia dei bianconeri. Lo scrive Buddy Fox, analista finanziario di Libero (il nome è uno pseudonimo che richiama il personaggio interpretato da Charlie Sheen in Wall Street): "gli investitori non amano le sofferenze, magari non alla prima perdita,ma alla seconda, ti mollano cambiando squadra senza rimpianti. A meno che, lo

scopo di tutta questa grande operazione di mercato (Ronaldo + bond) sia quella di arrivare a successi immediati, per alzare le quotazioni e vendere la squadra il prima possibile agli ultimi ricchi disposti a spendere cifre colossali per questo giocattolo, cifre ormai vicine a finanziare una Tav qualsiasi". Al momento, comunque, non si hanno riscontri in tal senso e a onor del vero la famiglia Agnelli non ha mai valutato, nel suo lungo rapporto di proprietà con la società, la possibilità di vendere la Juventus.