© foto di PhotoViews

15.00 Sampdoria-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.45 Imolese-Carpi (Serie C) - RAI SPORT

20.45 Triestina-Fano (Serie C) - ELEVEN SPORTS

20.45 QPR-Brentford (Championship) - DAZN

21.00 Isole Salomone-Italia (Mondiali Under 17) - SKY SPORT FOOTBALL

21.00 Spagna-Argentina (Mondiali Under 17) - SKY SPORT COLLECTION