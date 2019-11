© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tapiro d'Oro in casa Juventus. Gianluigi Buffon è stato "insignito" del premio consegnato da Striscia la Notizia. La sua immagine, infatti, è stata usata a sua insaputa per pubblicizzare una truffa legata al trading online. Una vicenda da cui ovviamente Buffon si è dissociato: "Mi ha avvertito la prima volta mia sorella quest'estate e poi qualche giorno fa un mio amico. Allora abbiamo immediatamente dato mandato al mio avvocato di sporgere denuncia perché vorremmo fosse fatta chiarezza. Secondo me un po' di gente all'oscuro di questa forma di investimento potrebbe venire fregata. Mi dispiacerebbe tanto se qualcuno dovesse essere cascato in questo tranello veramente pericoloso e subdolo. Fate veramente bene a denunciare tutto".

Complimenti per la posizione in classifica, ci è mancato.

"Sono andato un po' via però sono sempre stato primo anche là. Ho voluto vedere la differenza tra essee primi in Francia e in Italia".