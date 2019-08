Tuttosport: "Villar Perosa e la Juve in famiglia". Col Dybala show decisivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport.com racconta la "Juve in famiglia". Juve A-Juve B finisce 3-1: stop al 51', doppio Dybala e Cuadrado. Due invasioni di campo nel giro di pochi minuti portano alla fine anticipata della sfida in famiglia a Villar Perosa. Out Cristiano Ronaldo e De Ligt per problemi fisici.