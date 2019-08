Welcome back, Lazio: a Bournemouth finisce 3-4

© foto di Insidefoto/Image Sport

Anno nuovo, solita Lazio. Chi si aspettava una squadra diversa, si sbagliava. I biancocelesti divertono, cercano di giocare palla a terra con verticalizzazioni continue. Creano tante occasioni e calciano molto in porta. E poi, anche in amichevole, c’è sempre il Var, a cui ormai Inzaghi ci ha fatto l’abitudine. La prima uscita internazionale della pre season contro il Bournemouth si rivela un successo per la spedizione laziale, che sbanca il ‘Vitality Stadium’ per 3-4 nonostante assenze pesanti come quelle di Leiva e Milinkovic. Un punteggio che sarebbe potuto essere ancora più tondo se l’arbitro non avesse annullato due gol: il primo giustamente a Lulic (fuorigioco) e il secondo a Immobile (presunto fallo di mano di Parolo al limite).

Rispetto alle ultime uscite di maggio, sembra non essere cambiato nulla. Negli uomini però qualcosa sì, perché la catena di destra del 3-5-2 di Inzaghi è nuova: accanto ad Acerbi e Radu c’è Vavro, mentre come quinto c’è Lazzari. Lo slovacco fatica inizialmente, ma cresce col passare dei minuti. L’ex SPAL, invece, è una certezza. In mezzo al campo da sottolineare la grande prestazione di Badelj, autore forse della sua miglior prova con l’aquila sul petto. Davanti Immobile (una traversa) e Correa si intendono alla meraviglia e sono loro che confezionano il primo gol: triangolo dentro l’area e tocco morbido dell’argentino, che firma anche il 4° centro con una magia in mezzo a tre avversari. Nel primo tempo la squadra soffre l’intensità degli inglesi, che chiudono la frazione sul 2-1. Nella ripresa, però, non c’è partita. La Lazio prende in mano il pallino del gioco e dà una dimostrazione di forza assoluta. Luis Alberto pareggia subito con un potente destro rasoterra dal limite, Parolo pochi minuti più avanti fa il 2-3 con un colpo di testa.

Welcome back, Lazio, verrebbe allora da dire. Sia per le tante cose positive, che per quelle negative, da migliorare. Quali? La classica disattenzione finale per esempio, con il Bournemouth che riapre il match con il terzo gol a pochi minuti dal triplice fischio. Ma Inzaghi, stasera, non può che essere soddisfatto. Fare 4 gol a una squadra prossima a iniziare la Premier (sabato prossimo) e dominare così - fisicamente e tecnicamente - rende la nottata più piacevole.