Sportitalia (canale 60 dtt) prosegue il suo viaggio nell’International Champions Cup. Nella notte è infatti prevista la trasmissione del derby di Madrid tra Real e Atletico. Zidane contro Simeone, merengues contro colchoneros in una rivalità sportiva affascinante ed acuita dai grandissimi investimenti che i due colossi del calcio spagnolo hanno programmato per un’estate che su entrambi i versanti sa di rivoluzione. Studio pre partita all’1.30 che farà da viatico al calcio d’inizio previsto per le 2.00. Real Madrid-Atletico sarà trasmessa in replica anche nella mattinata di domani alle 10.45.