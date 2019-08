Si è conclusa l’amichevole di lusso per il Milan contro il Manchester United, valida per l’International Champions Cup. I rossoneri di Marco Giampaolo sono stati sconfitti ai calci di rigore, ma hanno comunque offerto una buona prova. Red Devils in vantaggio al 14’ con Rashford, ma il Milan pareggia al 26’ grazie al gol di De Gea. Al 60’ rossoneri in vantaggio con Castillejo, ma al 72’ Lingard regala i tempi supplementari alla formazione di Ole Gunnar Solskjaer. Ai calci di rigore decisivo l’errore di Maldini, che consente dunque ai Red Devils di accaparrarsi la vittoria.