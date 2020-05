Il Bologna dona kit sanitari a due Onlus della città. Saranno distribuiti ai bisognosi

vedi letture

Nuova consegna del Bologna Fc 1909 questa mattina alle associazioni Onlus Arca della Misericordia e Rete per assistenza alimentare di Case Zanardi di Bologna.

A una settimana dalla donazione di generi alimentari realizzata in collaborazione con i Partner rossoblù food and bevarage, oggi il Bologna Fc 1909 ha recapitato alle due Onlus bolognesi una fornitura di kit sanitari e prodotti per la sanificazione.

Oltre alle 5.000 mascherine acquistate dal Bologna Fc 1909, sono stati consegnati in collaborazione con Scala Detersivi sei bancali di detergenti.

I dispositivi di protezione e i prodotti per la pulizia verranno distribuiti dalle associazioni a persone e famiglie del territorio che in questo momento di emergenza si trovano in situazione di fragilità lavorativa, abitativa e sociale​.