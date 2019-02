© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia domina e per una notte è in vetta alla classifica. I lombardi vincono contro il Pescara per 5-1 e salgono al primo posto con due punti di vantaggio sul Palermo, in campo stasera contro il Foggia.

La 22/a giornata di Serie B vede il rilancio in classifica del Benevento che vince 3-0 contro il Venezia. I sanniti sono al quinto posto a meno 4 dalla promozione diretta. Il Verona frena ancora e non vince più: sono già quattro le gare senza vittorie e contro il Carpi arriva un altro pareggio (1-1).

Lo Spezia torna al successo battendo per 2-0 la Cremonese: dura poco per Rastelli l'effetto dopo la vittoria sul Palermo. Pareggio senza reti tra Padova e Salernitana. I veneti sono sempre più all'ultimo posto in classifica anche se la zona salvezza rimane molto fluida anche se ridotta a cinque squadre per un solo posto: Padova, Livorno, Carpi, Crotone e Foggia.

Il Crotone non va oltre al pareggio contro il Livorno e rimane inchiodato in zona playout. Si distacca il Cosenza che batte 2-0 il Cittadella. Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Lecce e Ascoli: la più bella notizia, però, è che Scavone è già a casa dopo l'incidente accaduto durante il match di venerdì scorso.