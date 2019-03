Il calcio per i più giovani, nasce "Genoa Tribe": ospite Kouamé

Fonte: inviato all'evento

Il Genoa per i ragazzi. E’ stato alzato il velo questo pomeriggio sulla Genoa Tribe, la nuova iniziativa del club rossoblu dedicata ai ragazzi dai 0 ai 13 per avvicinarli al club più antico d’Italia. Tanti gli eventi in programma e concentrati in un unico contenitore chiamato “Genoa Tribe Festival”, che si svolgerà dal 28 marzo al 6 aprile all’RDS Stadium alla Fiumara a Genova. Si parte con la ormai celebre “Genoa Values Cup”, il torneo giunto alla nona edizione - che si svolgerà per tutto il periodo - dedicato alle scuole elementari e media della città con l’obiettivo di insegnare ai ragazzi i valori dello sport e del Fair Play. Si prosegue con la “Legends Cup” - in programma il 28 marzo alle 17.30 - che vedrà una rappresentativa di ex rossoblu impegnata in un match cinque contro cinque una squadra di Operazione Nostalgia Serie A capitanata da Diego Fuser. Non solo calcio giocato ma anche videogame e allora per gli amanti degli E-sports ci sarà anche la “Genoa E-sports Cup” - torneo di FIFA19 - e la “Genoa Virtual Reality” - ovvero la possibilità di vivere attraverso la realtà virtuale le emozioni di un giocatore all’interno di uno stadio di Serie A.

“Genoa Tribe è un programma di affiliazione creato per i più giovani - esordisce il Responsabile Marketing rossoblu Daniele Bruzzone dal palco -. Si tratta di un programma che vuole aprire una nuova opportunità per i più giovani. Nasce come programma di affiliazione declinato per fasce età. Ci rivolgeremo infatti ad un segmento che va dai 0 ai 4 anni, ad uno dai 5 ai 9 anni ed infine ad uno dai 10 ai 13 anni. Il tutto lo faremo con pacchetti dedicati”. Presente anche l’amministratore delegato di Zentiva Marco Grespigna: “Contrariamente a quello che si può pensare, un’azienda farmaceutica non si occupa solo della cura ma della prevenzione alla malattia. Ci rivolgiamo ad una platea di famiglie e giovani e questo è un modo per ridurre la distanza fra l’azienda e la gente comune che può attingere informazioni ma anche divertirsi con eventi del genere”.

“La nostra è una startup sportiva formata da professionisti - prosegue Mauro Traxino, presidente del Comitato italiano E-sports - è una società sportiva dove amatori e professionisti possono allenarsi a tornei e-sports. La nostra società, attraverso attività di formazione digitale mira a formare nuove competenze digitali in un mondo ormai pervaso da queste tecnologie”. Ospite d’onore l’attaccante Cristian Kouamé che ha brevemente parlato dal palco: “Ho iniziato ad interessarmi al calcio quando ho visto nel 2002 la finale di Champions fra Real Madrid e Bayer Leverkusen: il gol al volo di Zidane mi è rimasto nel cuore. Io poi ho sempre giocato in strada con i miei amici, all’epoca non pensavo ad entrare in una scuola calcio ma pensavo a divertirmi. Il mio mito? Drogba è quello che mi ha ispirato a diventare un calciatore”.