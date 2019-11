Il Celtic sbanca l'Olimpico. Rod Stewart si gode il successo in tribuna

© foto di www.imagephotoagency.it

Era presente anche Rod Stewart, ieri sera sulle tribune dello stadio Olimpico per Lazio-Celtic. Il cantautore britannico al termine della sfida, vinta dagli scozzesi per 2-1 davanti a quasi 9000 tifosi, non ha nascosto la sua gioia per il risultato, come testimoniato dalle immagini di BT Sport.