Il tweet del premier Conte: "Vicino a Johnson e al popolo britannico"

"I miei pensieri vanno a Boris Johnson e a tutto il popolo britannico. Il mio auspicio è per una veloce ripresa. Avete il mio sostegno e quello di tutto il Governo italiano. Noi siamo fiduciosi del fatto che la vostra Nazione supererà questo periodo difficile". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un tweet, dopo la notizia dell'aggravarsi delle condizioni del primo ministro britannico in seguito al contagio da Coronavirus.



My thoughts go to @BorisJohnson and all the British people. I wish you a fast recovery. You have the whole Italian Government's support and my personal one. We are all confident that your Country will get through this difficult time.

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 6, 2020