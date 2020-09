Il Liverpool ha la rosa di maggior valore in Europa: l'Inter beffa la Juve, ma è fuori dalla top ten

Il Liverpool ha la rosa di maggior valore in Europa. La classifica è stata stilata da Transfermarkt: al primo posto c'è la squadra di Jurgen Klopp con 987.7 milioni di sterline (oltre il miliardo di euro), seguita da Manchester City e Barcellona. Sesto posto per il Bayern Monaco campione di Germania e d'Europa, con 800 milioni di euro di valore. Nessuna italiana in top ten: l'Inter, la prima della nostra serie A, è in undicesima posizione con 717 milioni, davanti alla Juve (647). Al 15esimo posto c'è il Napoli (577), mentre il Milan si piazza al 19esimo posto (417).