Il messaggio della Roma per la Samp: "I nostri migliori auguri in questa difficile situazione"

"In questi tempi, i colori dei club non sono importanti". Inizia così il messaggio della Roma, che sul profilo Twitter ha voluto far sentire propria vicinanza ai cinque giocatori della Sampdoria risultati positivi al Coronovarus: "I nostri migliori auguri vanno a Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e a tutta la Sampdoria alle prese con questa difficile situazione".



At times like this, club colours are not important.

The best wishes of everyone at #ASRoma go out to Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby and all at Sampdoria as they continue to deal with this difficult situation. pic.twitter.com/OuroinRX0Y

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 13, 2020