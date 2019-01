Il Napoli non dimentica Sarri, tweet per i 60 anni dell'ex tecnico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli non dimentica Maurizio Sarri, almeno tramite i propri canali social. L'ex tecnico azzurro, che in estate è approdato in Premier League per cercare fortuna sulla panchina del Chelsea, spegne oggi 60 candeline e il club partenopeo ha celebrato il compleanno tramite un tweet pubblicato in mattinata. Tutto ciò nonostante qualche frecciatina di troppo, da parte di Aurelio De Laurentiis e dello stesso allenatore, al termine del triennio insieme che ha visto il Napoli sfiorare il tricolore.