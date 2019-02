© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Icona del Porto, dal 1988 al 1990 giocatore della Juventus. Rui Barros, ex centrocampista e oggi allenatore del Porto B, ha commentato a la Repubblica la sfida di stasera tra i Dragoes e la Roma: "Al Porto ci eravamo detti una cosa: che non volevamo trovare una squadra italiana. Poi si può vincere, i valori delle due squadre sono abbastanza simili. Ma se affronti una squadra della Serie A sai che puoi anche perdere, e perdere bene. Chi conosce il calcio lo sa bene che contro di voi non è mai piacevole. E la Roma è una squadra che ha grandissimi giocatori, ma soprattutto lo scorso anno ha dimostrato che nella partita secca può eliminare chiunque".