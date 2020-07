Il premier Conte annuncia: "Stato d'emergenza prorogato fino al 15 ottobre". In serata l'ok del Senato

Nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte si è presentato in Parlamento per sottoporre la proposta di proroga dello stato d’emergenza (scade il 31 luglio) fino al 15 ottobre. Per i dipendenti pubblici e privati si potrà ricorrere per altri tre mesi allo smart working. Conte ha spiegato che "la proroga dello stato di emergenza è una scelta inevitabile, per certi versi obbligatala. La mancata proroga farebbe cessare il lavoro del commissario che, accanto a quello del direttore della Protezione civile, si sta rivelando fondamentale". Inoltre, "cesserebbero gli effetti di tutte le ordinanze" emanate in questo periodo. La maggioranza impegna il governo "a definire come termine ultimo il 15 ottobre 2020" e a intervenire con decreti legge, non con dpcm. In serata il Senato ha approvato la mozione di proroga con 157 sì.