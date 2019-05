Il Premier Giuseppe Conte: "Da tifoso della Roma ringrazio De Rossi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il tifo per la Roma è sbocciato molto lentamente. Mi trasferii a Roma per gli studi universitari, ma i primi anni rimasi tiepido rispetto alle squadre romane. Mi portavo appresso il tifo per il Foggia dell’epopea zemaniana e ancora conservavo il ricordo della Fiorentina di Antognoni". Parole del Premier Giuseppe Conte, che a La Gazzetta dello Sport ha avuto modo di esprimere - in vista del suo debutto al Giro d'Italia da Presidente del Consiglio - anche la sua passione per il calcio.

Giuseppe Conte - nello specifico - parla anche dell'attualità di casa giallorossa, commentando l'addio di De Rossi: "Un grande calciatore che ha segnato la storia della Roma degli anni Duemila: forte fisicamente, indomito, di grande intelligenza tattica. Da tifoso lo ringrazio". Ma non mancano alcuni "consigli" di mercato: "Stravedevo per Mahrez quando era al Leicester. Ora mi piace Ziyech, ma di esterni di attacco ne abbiamo parecchi…".