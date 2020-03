Il sindaco di Firenze ringrazia la FIGC: "Coverciano centro di assistenza per il Covid-19"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, tramite Twitter, ha ringraziato la FIGC per aver permesso l'apertura del Centro Tecnico Federale di Coverciano, con sede in città, per trasformarlo in un centro di assistenza per la lotta al Covid-19: "Sempre amata come la "casa degli Azzurri", oggi grazie alla decisione della FGCI, il centro tecnico di #Coverciano diventerà un centro di assistenza sociosanitaria per l'emergenza COVIDー19 a favore dei malati e degli operatori di Firenze e Toscana. Non lo dimenticheremo mai".