Lazio, Tudor studia la 'virata' verso il 3-4-2-1. A fine stagione appuntamento per il mercato

Tre partite di campionato, l’Europa League da blindare e il tavolo da aprire con Igor Tudor: in casa Lazio si prepara una sorta di rivoluzione estiva, viste le differenti scuole di pensiero del nuovo tecnico e dei suoi predecessori. Il tecnico chiede due difensori centrali, un esterno, due trequartisti, un centravanti per completare la virata verso il 3-4-2-1. Questo è il tempo delle valutazioni, così ha inteso la dirigenza l’ultimo scorcio di stagione, dando la possibilità al croato di studiare l’organico, evidenzia il Corriere dello Sport.

Le decisioni verranno prese da Lotito a bocce ferme, come è sempre avvenuto nel corso della sua ventennale gestione. Appuntamento a fine maggio, non prima, anche se certe idee si conoscono e diversi punti critici, a monte del progetto, esistono. Se il destino di Luis Alberto e di Immobile, per motivi diversi, è in sospeso, sono entrati in discussione nomi considerati punti fermi sino a poche settimane fa e costati non poco alla società.

Guendouzi è tornato a giocare stabilmente, ma ha rinviato a fine stagione ogni scelta e non si tratta dell’unico capitolo spinoso. Zaccagni ha appena firmato il rinnovo e gradirebbe essere utilizzato nel suo ruolo, non da esterno a tutta fascia. Rovella e Isaksen non giocano con il nuovo allenatore. L’ex centrocampista della Juve è appena rientrato da uno stop lungo due mesi per la pubalgia, ma è inquieto. Tudor predilige centrocampisti di fisico e di struttura, tipo Vecino.