Infantino: "Mondiale '30, candidature congiunte lanciano bel messaggio"

Alla domanda su una possibile candidatura congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna per organizzare il Mondiale del 2030, il presidente della FIFA Gianni Infantino avrebbe definito il progetto "molto interessante". È quanto riporta L'Equipe, che aggiunge altre parole del numero 1 del calcio mondiale, impegnato in questi giorni in un vertice con gli altri membri dell'esecutivo a Marrakech: "Si lancerebbe un bel messaggio. Il mio dovere, però, è quello di restare neutrale per far sì che tutte le componenti prosperino". Oltre a questa candidatura, per il torneo del centenario è arrivata anche quella dell'Uruguay (con Paraguay e Argentina), di Grecia-Bulgaria-Romania-Serbia e di Regno Unito e Irlanda.