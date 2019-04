Infortuni e calo Napoli: Ancelotti troppo blando? Al Bayern fu criticato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti troppo blando nelle richieste in allenamento? Si spiegherebbe così, secondo Il Mattino, l'aumento negli infortuni e il calo fisico in casa Napoli. Una tesi che prende le mosse dalle accuse che Kicker lanciò ai tempi del Bayern Monaco. Il tecnico italiano fu accusato in maniera molto esplicita da Arjen Robben. Al Napoli, Ancelotti ha scelto un approccio che predilige l'uso del pallone rispetto all'allenamento fisico e atletico. D'altro canto Ferretto Ferretti, docente a Corverciano e preparatore atletico del Napoli di Novellino, difende il tecnico: "Guardiola fa come lui".