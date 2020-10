Infortuni e i nuovi arrivati in ritardo. La Lazio di Inzaghi corre contro il tempo

Alla ripresa del campionato ci sarà una nuova Lazio. Per la prima volta, infatti, Inzaghi potrà schierare dal via i rinforzi dopo che infortuni e tempi richiesti per ufficializzare gli arrivi avevano frenato il restyling della squadra. Tra i nuovi spazio finora da subentrati ad Akpa Akpro, ex Salernitana, e ad Escalante, svincolatosi dall’Eibar. Contro l’Inter ha esordito Fares, subentrato all’infortunato Marusic. Mentre è rimasto sempre in panchina Reina, arrivato per fare il secondo a Strakosha.

Nuovo corso - Da mercoledì - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Inzaghi ha potuto avere negli allenamenti di gruppo i nuovi Muriqi, attaccante giunto dal Fenerbahçe, e Pereira, il fantasista in prestito dal Manchester United. Mentre solo da oggi pomeriggio potrà lavorare con i compagni Hoedt: il difensore olandese, tornato in biancoceleste dopo tre anni, ha sostenuto sabato le visite mediche. La Lazio è piu che mai un cantiere aperto ad appena una settimana del debutto in Champions (20 ottobre col Borussia Dortmund all’Olimpico).