© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aveva scritto “faceva meglio a rimanere in cucina” sotto il post della Roma in cui si augurava una pronta guarigione alla centrocampista Manuele Giugliano che contro la Juventus aveva riportato un “trauma distorsivo al ginocchio destro con distrazione di I grado del legamento collaterale mediale". Per questo la società giallorossa ha bloccato l’utente autore dell’insulto sessista – tale Ed – nominandolo idiotoftheday. Questo il tweet della società giallorossa: