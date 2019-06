Fonte: Fcinternews.it

L'Inter sarà la sfidante del Valencia nel Trofeo Naranja, l'amichevole che si giocherà allo stadio Mestalla il prossimo 10 agosto per festeggiare il Centenario del club spagnolo. Non è una scelta casuale - sottolinea As, quotidiano che ha lanciato la notizia -: i nerazzurri, insieme al Santos di Pelé, hanno infatti partecipato alla prima edizione del torneo, quella del 1959 in cui andò in scena un triangolare. La squadra di Antonio Conte sarà l'ultima avversaria della preseason degli iberici, che una settimana dopo faranno il loro debutto in Liga.