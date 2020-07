Inter-Bologna, Pairetto e un rosso di nervi: dubbi sull'espulsione diretta di Soriano

Grande confusione, scrive la Gazzetta dello Sport, per l'arbitro Pairetto in Inter-Bologna. Al 12' lascia dubbi il fallo in attacco fischiato a Lukaku, un minuto dopo giusto annullare la rete del belga per mani precedente.

Nel secondo tempo, al 51' il fischietto non vede un mani di Denswil a centrocampo, ma il caso più controverso arriva al 57' col rosso diretto a Soriano per proteste. "Mi ha detto 'sei scarso'", la giustificazione di Pairetto. La sensazione è che nell'occasione bastasse il richiamo con giallo. Al 62' corretto il rigore assegnato all'Inter per fallo di Dijks su Candreva.