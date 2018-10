Inter, Brozovic parzialmente in gruppo. Lui e Perisic valutati domani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per l'Inter in vista della gara di domani a Barcellona. Secondo Sky Sport dopo un iniziale lavoro differenziato Marcelo Brozovic si è aggregato al gruppo, nella seduta odierna. Leggermente più indietro Perisic, che resta in dubbio per domani. Entrambi sono stati convocati da Luciano Spalletti ma saranno meglio valutati nella giornata di domani e una decisione circa il loro impiego sarà probabilmente presa solo a ridosso dell'inizio del match.