Messa da parte la preziosa vittoria di Parma in campionato, in casa Inter si inizia già a pensare all'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, in mattinata è tornato in gruppo Borja Valero, mentre Keita Baldé continua ad alternare il lavoro personalizzato con quello con i compagni. Spalletti spera di recuperarli entrambi per la trasferta di Vienna in programma giovedì.