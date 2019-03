Anche per l'estate 2019, l'Inter sarà protagonista dell'International Champions Cup, l'ormai tradizionale torneo estivo che vede impegnate alcune delle principali compagini europee. L'annuncio è stato dato dall'organizzazione dell'evento sul proprio profilo Twitter, con tanto di lancio immediato della vendita dei biglietti per i test della squadra nerazzurra (il programma sarà ufficializzato il prossimo 27 marzo).

