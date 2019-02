Fonte: fcinternews.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lautaro Martinez sta facendo di tutto per conquistarsi più spazio con la maglia dell'Inter. Quello realizzato ieri su rigore contro il Rapid Vienna , come sottolineano i dati Opta pubblicati sul sito ufficiale della società, è il quarto centro dell'argentino nelle ultime quattro presenze da titolare in tutte le competizioni disputate.