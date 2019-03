© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'equinozio di primavera, ma anche la giornata mondiale della poesia: sono queste le due ricorrenze del 21 marzo. L'Inter celebra via social la seconda, con un undici che è scolpito nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri e che in questo caso viene declinato in versi. Quello della Grande Inter:

"Sarti, Burgnich, Facchetti /

Bedin, Guarneri, Picchi /

Jair, Mazzola, Domenghini /

Suárez, Corso".