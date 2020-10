Inter, certezza D'Ambrosio: unico a segno almeno due volte negli ultimi sei campionati

Il tempo passa, gli allenatori e i compagni cambiano ma Danilo D'Ambrosio si conferma anno dopo anno una certezza per l'Inter. Come sottolinea il profilo Twitter dei nerazzurri, il difensore classe '88 è l'unico giocatore della 'Beneamata' ad aver segnato almeno due gol in ognuno degli ultimi sei campionati di Serie A. Dopo quello a Milano con la Fiorentina, ieri D'Ambrosio ha trovato infatti il suo secondo centro in questo campionato a Genova col Genoa.