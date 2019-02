© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha accompagnato l'ex capitano dell'Inter alla Clinica Humanitas di Rozzano per sostenere le visite mediche che nella giornata di ieri ha fissato il club nerazzurro. La società meneghina - scrive 'Sportmediaset' - vuole vederci chiaro visto che il centravanti argentino, dal giorno in cui è stato degradato, ha deciso di svolgere solo fisioterapie per un problema al ginocchio destro.