© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sull'infermeria dell'Inter direttamente dal Corriere dello Sport. Mentre Bastoni dovrebbe riaggregarsi al gruppo tra oggi e domani, candidandosi quindi anche per Torino, resta ancora incertezza su Asamoah, che nel caso sarebbe comunque abile e arruolabile solo per la panchina. Significa - si legge - che Conte dovrà fare qualche scelta in difesa e tra gli esterni. D’Ambrosio è ormai guarito ed è chiaramente una risorsa in più, grazie alla sua duttilità. Ma è da capire se verrà impiegato da centrale di destra o da laterale di sinistra, come nel finale di gara con il Verona. Più facile che in campionato prevalga la prima soluzione, mentre a Praga, in Champions, potrebbe rivelarsi più valida la seconda.