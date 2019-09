Fonte: FcInterNews

Continua la cautela sulle condizioni fisiche di Stefan De Vrij, ai box dopo il problema muscolare accusato nel riscaldamento pre-Lecce. L'olandese ha saltato sia il match d'esordio che quello con il Cagliari prima della sosta, essendo poi esentato anche dalla convocazione con la nazionale olandese.

De Vrij è rimasto ad Appiano Gentile per lavorare e l'ha fatto sempre a parte, senza forzare e senza rischiare nulla. Tra martedì e mercoledì prossimo si capirà se l'ex Feyenoord sarà a disposizione di Conte già per l'Udinese o se si dovrà aspettare qualche giorno in più. D'altronde, le prestazioni eccellenti di Ranocchia e il recupero di Godin lasciano sereno il tecnico nerazzurro.