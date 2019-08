Inter, Godin recuperato per Cagliari. L'uruguaiano pronto all'esordio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte può sorridere: Diego Godin dovrebbe essere a disposizione del tecnico salentino per la sfida contro il Cagliari. Il difensore uruguaiano, riporta Tuttosport, ha recuperato dal problema muscolare che gli ha impedito di prendere parte all'esordio in campionato contro il Lecce e sarà regolarmente arruolabile per la sfida in Sardegna.