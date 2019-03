Inter, i convocati di Spalletti per il derby: out anche Miranda e Joao Mario

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono 19 i giocatori convocati da Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, in vista del derby di Milano contro il Milan, in programma domani sera a San Siro. Ecco l'elenco completo, nel quale non compare il nome di Joao Miranda, che evidentemente non ha recuperato dopo l'operazione subita al naso negli scorsi giorni. Assente, oltre al solito Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan, al quale - come già anticipato dal tecnico in conferenza stampa - non è riuscito il recupero miracoloso.

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni.

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic.

Attaccanti: 10 Lautaro Martinez, 11 Keita, 16 Politano, 87 Candreva.