Inter, i convocati per il test col Tottenham: Icardi sempre assente

Ultimo appuntamento della International Champions Cup 2019 per l'Inter di Antonio Conte, che domani sarà impegnata al Tottenham Hotspur Stadium per la sfida contro gli Spurs. Assenti per infortunio Godin e Bastoni, così come Icardi che resta fuori dal progetto. Out anche Lautaro Martinez, tornato dalle vacanze solo da un paio di giorni. Ecco l'elenco dei nerazzurri convocati.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio, Dalbert, Dimarco, Pirola;

Centrocampisti: Brozovic, Sensi, Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Agoumé, Barella;

Attaccanti: Politano, Perisic, Longo, Esposito, Puscas.