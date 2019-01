Inter, i numeri di Icardi: adesso tocca a Spalletti rigenerarlo

© foto di PhotoViews

Aspettando di rimettere la firma su un ricco e lungo contratto a tinte nerazzurre (e sarebbe il terzo rinnovo dal 2013), Maurito Icardi prova a rimettersi in moto in campo. Dove l’astinenza da gol non ha ancora raggiunto il livello rosso ma comunque sta iniziando a lampeggiare. Con l’Inter che sta soffrendo tantissimo in attacco (4 gol nelle ultime 6 di A) e pagando le difficoltà del suo marcatore principe. Finora il capitano ha segnato 14 gol in questa stagione: 9 in Serie A, 4 in Champions League e uno in Coppa Italia. Quello contro il Benevento, arrivato su rigore e a porte chiuse il 13 gennaio, è l’ultimo della serie. E in campionato l’argentino è a secco da 4 partite, così come gli era successo anche all’inizio dell’anno. Ora - sottolinea La Gazzetta dello Sport - tocca a Spalletti rigenerare Maurito. Soprattutto rigenerando gli uomini che hanno il compito di servire l’argentino, di renderlo letale sottoporta come lui sa fare. Chi? Su tutti Perisic e Nainggolan.