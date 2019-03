© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi e Ivan Perisic insieme in attacco, almeno in partitella. È successo oggi, nell'allenamento odierno alla Pinetina: come riporta fcinternews, il croato e l'ex capitano sono stati schierati insieme da Luciano Spalletti, con l'argentino che è anche andato a segno. Lavoro individuale, invece, per Marcelo Brozovic, reduce da 90 minuti con la sua nazionale come Perisic, ma il centrocampista deve gestire le forze essendo stato vittima di recente di un affaticamento muscolare. De Vrij, invece, salterà certamente il match con la Lazio: da capire se ci sarà contro il Genoa nell'infrasettimanale o contro l'Atalanta domenica 7 aprile.