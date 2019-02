Fonte: fcinternews.it

Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, chiamerà Mauro Icardi nelle prossime ore per avere ragguagli sulle sue condizioni fisiche. La notizia arriva da Sky Sport, che sottolinea come il ct non sia in buoni rapporti con Aguero e non consideri Higuain un'opzione. Per lui Icardi è il centravanti titolare in vista della Copa America, ma la situazione attuale mette a serio rischio la convocazione e la telefonata potrebbe essere determinante per il suo futuro.