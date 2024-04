Ufficiale Marilungo dà l'addio al calcio. Il suo agente: "Grazie per tutto quello che mi hai dato"

Dopo una lunga carriera vissuta sui campi di tutte le categorie del calcio italiano Guido Marilungo, attaccante classe 1989 nella stagione attuale al Montegranaro in Serie D, ma con un passato in club come Ternana, Atalanta, Spezia, Lecce e Sampdoria, fra le altre, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.

Via Instagram l'agente del calciatore, Silvio Pagliari, ha voluto rendergli omaggio con una lunga lettera:

"Caro Guido,

speravo che questo giorno non arrivasse mai ma il tempo, purtroppo, scorre troppo velocemente.

Quando si gioca l’ultima partita si prova sempre un dispiacere immenso, perché so quanto hai amato giocare a calcio, quanta passione hai avuto sin da quando ti vidi per la prima volta a Torre San Patrizio (marzo 2003).

Inutile rimarcare che rimasi subito a dir poco estasiato dalle tue qualità e da allora Resp. Sett Giov.le della Sampdoria ti portai immediatamente a Genova. In quell’occasione, ti chiesi se fossi convinto della nuova destinazione e non dimentico la tua risposta: “vengo subbeto” (“vengo subito”), detto in un dialetto marchigiano molto stretto ma soprattutto con gli occhi pieni di emozione e convinzione.

Da Agente, sei stato uno dei miei primi assistiti: un giocatore con personalità e qualità straordinarie che, senza infortuni, avrebbe fatto ancor di più. Ma l’uomo supera di gran lunga il calciatore: simpatia all’ennesima potenza accompagnata da una intelligenza viva e una moralità fuori dal comune.

Sapevi che potevi contare su di me perchè siamo sempre stati un tutt’uno: abbiamo trascorso momenti belli, altri molto difficili, che hanno cementato ancor di più il nostro rapporto. Hai sempre “ascoltato con attenzione i miei consigli”.

Sono passati 20 anni dal nostro primo incontro e non posso che augurare ai giovani agenti di “vivere” un rapporto così speciale come il nostro.

Caro Guido, sai cosa ti dico? Ti auguro, in futuro, qualsiasi cosa tu decida di fare (per te le mie porte sono sempre aperte), che tu possa “scovare” un altro 𝐆𝐔𝐈𝐃𝐎 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐋𝐔𝐍𝐆𝐎 per le gioie, l’importanza ed il rispetto che ti darà, per farti sentire top nel tuo mestiere, per esserti sempre fedele e, soprattutto, per condividere con te, la tua stessa anima che è la cosa più importante per un duraturo percorso insieme.

Grazie per tutto quello che mi hai dato!

Ti voglio tanto bene.

Ci divertiremo ancora.

Uniti più che mai"