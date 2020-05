Inter, l'ex Adriano: "Inizio da sogno: mi sono presentato con una punizione a 170 km/h"

vedi letture

Adriano, ex attaccante di Inter, Parma e Roma, ha ricordato i suoi inizi in nerazzurro nel corso della rubrica "Letters to Inter", sul sito ufficiale della squadra: "L'inizio è stato proprio da sogno. E rimane ancora oggi, tra mille partite e momenti, il ricordo più bello, quello a cui tengo di più. Ero arrivato da pochi giorni, mi aggregano alla trasferta di Madrid. Il 14 agosto 2001 entro al Bernabeu. Ho la maglia dell’Inter, di fronte c’è il Real. Già così, poteva bastare. E invece entro in campo. Non penso a nulla, gioco come se mi fossi trovato sul campo di terra battuta a Vila Cruzeiro. Dribbling, tunnel. Mi riesce tutto. Mi procuro una punizione, dalla panchina mi invitano a tirarla. Ricordate quel sinistro che allenavo in casa e per strada, quello che faceva impazzire mia mamma? Ecco, l’ho presentato al mondo con quella punizione, dicono andasse a 170 km all’ora!".