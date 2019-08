Inter, la cessione di Perisic avrà un impatto positivo sul bilancio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Inter sta per salutare Ivan Perisic, esterno croato pronto a firmare per il Bayern Monaco. L’operazione si dovrebbe concludere con un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un riscatto fissato a circa 20-25 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, nella prima stagione l’operazione avrà un impatto positivo per 9,7 milioni di euro, considerando tutte le variabili garantirebbe una plusvalenza complessiva di 14, 52 milioni in caso di riscatto a 20, un’ottima operazione per il bilancio nerazzurro.