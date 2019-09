Inter, Lukaku contro FIFA: "Solo 75 a velocità?". E lancia l'appello a PES

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romelu Lukaku non ci sta a passare come un calciatore poco atletico, anche se si tratta solamente di un videogioco. Il centravanti dell'Inter infatti, tramite le sue Instagram Stories, ha attaccato pubblicamente la EA Sports, azienda produttrice della serie di videogame calcistici FIFA, rea a suo dire di avergli assegnato un valore troppo basso all'attributo velocità. "75 a velocità?!? Avete dimenticato i 36 km/h...", è l'attacco di Lukaku, che si sincera di avere una giusta valutazione almeno sull'altro grande videogioco di massa, Pro Evolution Soccer. Taggato, con tanto di appello: "Non deludetemi".