© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Beppe Marotta, dirigente dell'Inter, intervenuto nel pre partita ai microfoni di Rai2: "Sappiamo che oggi c'è un fattore ambientale particolare ed inedito, bisognerà avere una convinzione più forte contro un avversario che non ha nulla da perdere. Razzismo? Credo che tutte le colpe non siano del mondo del calcio, è un disagio sociale, della nostra società civile, c'è bisogno del supporto del Governo. Che si possa creare un'attività di cultura per i nostri giovani. Non è giusto che venga squalificato tutto lo stadio, c'è il 95% dei tifosi che ha il diritto di assistere tranquillamente ad un evento sportivo così importante".