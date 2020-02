Inter-Milan, la moviola de La Gazzetta: "Maresca è ok, poche sviste"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Dopo un primo tempo a bassa intensità (anche di fischi) la ripresa per Maresca è più impegnativa". Inizia così la moviola de La Gazzetta dello Sport in merito al derby vinto dall'Inter contro il Milan: "Al 47’ fischia fallo a Vecino, ammonito per proteste, su Theo Hernandez ma non sembra esserci niente di irregolare. Al 53’ il 2-2 di Vecino è convalidato: Conti tiene in gioco Vecino di pochissimo, come mostrano le linee Var. Fuori misura il giallo a Skriniar al 55’: quello con cui ferma Castillejo sembra un normale contrasto di gioco. All’87’ qualche rischio se lo prende Skriniar che in area disturba Ibrahimovic, mentre al 90’ sul palo preso da Ibrahimovic è lo svedese ad azzardare. L’impressione, infatti, è che la sua mano sulla testa e sul volto di Skriniar (in un fallo non fischiato) durante il salto, avrebbe potuto costargli l’annullamento della rete in caso di gol".